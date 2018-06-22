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Германия – Мексика: послематчевая пресс-конференция Йоахима Львова

17 июня 21:29 361 Читати українською
Германия – Мексика: послематчевая пресс-конференция Йоахима Львова
Йоахим Лев / Фото: социальные сети

Наставник сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от поражения в матче с Мексикой.

"Конечно, мы разочарованы. Для нас это совершенно необычная ситуация. Практически на всех предыдущих турнирах мы выигрывали первый матч. Сейчас нужно извлечь уроки из этой игры. Дальше будет лучше.

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В первом тайме мы играли плохо, это надо признать. Мы плохо играли e открытых зонах, было много потерь мяча. Поэтому мы должны были бегать гораздо больше, чем соперник.

Во втором тайме Мексика защищалась очень глубоко, но у нас было больше голевых моментов. Мы разочарованы, но завтра начинается подготовка к следующему матчу. Мы проанализируем эту игру.

Мы не меняем планы. Мы развиваем наши сильные стороны. Нам нужно совершенствоваться. В нескольких предыдущих матчах мы тоже не проявляли свои лучшие качества", – цитирует Лева Sports.ru.

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ЧМ-2018 1 тур

Германия - Мексика: Воскресенье 17 июня 2018

Германия
Матч окончен
0 : 1
Мексика
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