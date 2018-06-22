Коста-Рика – Сербия: Коларов гениальным штрафным принес балканцам победу

Коста-Рика и Сербия сыграли в 1 туре чемпионата мира 2018 в группе E. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Коста-Рика – Сербия стартовал в 15:00 по киевскому времени. В первом тайме команды голов не забивали, а в дебюте второй половины игры отличился Коларов.

Коста-Рика – Сербия – 0:1 – видео гола и обзор матча

Сербы очень активно начали игру и уже на 2-й минуте получили право на угловой удар. Льяич остро исполнил стандарт, но костариканцы сумели вынести сферу подальше. Подопечные Оскара Рамиреса старались не прижиматься к своим воротам и выходить в быстрые контратаки, однако первую опасность у ворот балканцев также создали благодаря стандарту. После розыгрыша углового мяч был переадресован на дальнюю штангу, а Гонсалес с убойной позиции не попал в угол ворот.

Ближе к середине первого тайма Коста-Рика закрылась на своей половине поля, а сербы никак не могли преодолеть оборонительные редуты номинальных хозяев, хотя и атаковали очень упорно. Лишь на 27-й минуте Коларов выполнил дальнюю передачу на Милинковича-Савича в чужую штрафную, а тот, выйдя на рандеву с Навасом, пробил очень слабо и прямо в голкипера. В конце первого тайме звезда Лацио эффектно пытался забить ударом ножницами, но на этот раз лайнсмен зафиксировал офсайд.

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Несмотря на преимущество во владении мячом (66% против 34%) сербы нанесли в первые 45 минут только 3 удара по воротам, раз попав в створ.

После перерыва подопечные Младена Крстаича увеличили давление на ворота Коста-Рики и могли открывать счет на 50-й минуте игры. Милинкович-Савич вывел Митровича на свидание с Навасом, но форвард сборной Сербии попал в ногу голкиперу Реала. А вот уже через семь минут невероятный Навас не сумел спасти свою команду от пропущенного гола. Сербы заработали право на выполнение штрафного удара, к мячу подошел Коларов и идеально пробил в девятку ворот.

На 76-й минуте сербы могли удвоить преимущество в счете. Тадич выполнил прострельную передачу, а Навас не дотянулся до мяча и дезориентировал Костича, который не забил в пустые ворота.

До конца матча Коста-Рика так и не сумела создать хотя бы один достойный момент для взятия ворот. Сербия одержала заслуженную победу и возглавляет группу E. Бразилия и Швейцария сыграют чуть позже.

ЧМ-2018. Группа E, 1 тур

Коста-Рика – Сербия – 0:1

Гол: Коларов, 57