Пьянич в соцсетях отреагировал на новость об интересе Барселоны

Полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич в Инстаграме отреагировал на новость об интересе со стороны Барселоны.

Инстаграм-канал Barcelonanewsroom опубликовал в соцсетях новость о заинтересованности Барселоны в подписании боснийского полузащитника.

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Эта новость понравилась самом Пьяничу, на что он отреагировал поставив лайк. Такие действия боснийца могут свидетельствовать о том, что информация о возможном переходе в Барсу не является безосновательной.

Напомним, ранее руководство Ювентуса заявляло, что клуб готов отпустить Пьянича за 80 млн евро.