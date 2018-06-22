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Пьянич в соцсетях отреагировал на новость об интересе Барселоны

17 июня 15:44 252 Читати українською
Пьянич в соцсетях отреагировал на новость об интересе Барселоны
Миралем Пьянич / Фото ESPN

Полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич в Инстаграме отреагировал на новость об интересе со стороны Барселоны.

Инстаграм-канал Barcelonanewsroom опубликовал в соцсетях новость о заинтересованности Барселоны в подписании боснийского полузащитника.

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Эта новость понравилась самом Пьяничу, на что он отреагировал поставив лайк. Такие действия боснийца могут свидетельствовать о том, что информация о возможном переходе в Барсу не является безосновательной.

Напомним, ранее руководство Ювентуса заявляло, что клуб готов отпустить Пьянича за 80 млн евро.

Теги
Трансферы Испания Ювентус Ювентус Барселона Барселона Миралем Пьянич Миралем Пьянич Трансферы Чемпионата Испании
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