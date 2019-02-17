toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Малага в дебютном матче Селезнева в старте обыграла Райо Махадаонда – украинец стал одним из худших в команде

21:19 105 Читати українською
Малага в дебютном матче Селезнева в старте обыграла Райо Махадаонда – украинец стал одним из худших в команде
Евгений Селезнев / Ла Лига

Евгений Селезнев дебютировал в стартовом составе Малаги в матче 26 тура Сегунды с Райо Махадаонда, "анчоусы" одержали минимальную победу.

Испания. Сегунда, 26 тур

Райо Махадаонда – Малага – 0:1

Гол: Адриан, 78

Зозуля признан лучшим игроком Альбасете в матче с Сарагосой

Малага в 26 туре Сегунды встречалась с Райо Махадаонда, который ведет борьбу за выживание. В случае победы "анчоусы" поднимались на 2 строчку в турнирной таблице.

Евгений Селезнев впервые после переезда в Андалусию вышел в стартовом составе. Украинец отыграл 72 минуты и, не отметившись никакими результативными действиями, был заменен на Ренату Сантуша. Автором победного гола стал Адриан. В итоге, команда набрала 48 очков, столько же у Осасуны. Лидирует в таблице Альбасете Романа Зозули.

Селезнев получил от SofaScore оценку 6.4 – второй худший балл в команде. Украинец не нанес ни одного удара в сторону ворот, только одна его попытка была заблокирована. Выиграл 4 дуэли с 15-ти, однажды даже поразил ворота соперника, но взятие ворот было отменено.

Теги
Украинцы за рубежом Сегунда Райо Махадаонда Райо Махадаонда Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
24
мин
Челси
21:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук