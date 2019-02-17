Малага в дебютном матче Селезнева в старте обыграла Райо Махадаонда – украинец стал одним из худших в команде

Евгений Селезнев дебютировал в стартовом составе Малаги в матче 26 тура Сегунды с Райо Махадаонда, "анчоусы" одержали минимальную победу.

Испания. Сегунда, 26 тур

Райо Махадаонда – Малага – 0:1

Гол: Адриан, 78

Зозуля признан лучшим игроком Альбасете в матче с Сарагосой

Малага в 26 туре Сегунды встречалась с Райо Махадаонда, который ведет борьбу за выживание. В случае победы "анчоусы" поднимались на 2 строчку в турнирной таблице.

Евгений Селезнев впервые после переезда в Андалусию вышел в стартовом составе. Украинец отыграл 72 минуты и, не отметившись никакими результативными действиями, был заменен на Ренату Сантуша. Автором победного гола стал Адриан. В итоге, команда набрала 48 очков, столько же у Осасуны. Лидирует в таблице Альбасете Романа Зозули.

Селезнев получил от SofaScore оценку 6.4 – второй худший балл в команде. Украинец не нанес ни одного удара в сторону ворот, только одна его попытка была заблокирована. Выиграл 4 дуэли с 15-ти, однажды даже поразил ворота соперника, но взятие ворот было отменено.