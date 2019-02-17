Жирона сенсационно победила Реал в Мадриде – волейбол и удаление Рамоса продолжили ужасную традицию

Реал уступил Жироне на Сантьяго Бернабеу в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Испания. Примера 2018/19, 24-й тур

Реал Мадрид – Жирона – 1:2

Голы: Каземиро, 25 – Стуани, 65 (пен.), Порту, 75

Удаление: Рамос, 90

На старте встречи Реал – Жирона Стуани выбегал на свидание с Куртуа. Ударом с острого угла уругваец разбил в кровь нос Тибо. Интересно, что в том эпизоде ​​зафиксировали офсайд – лайнсмен запоздало отреагировал. Первый голевой момент создал Реал на 17-й минуте. Васкес индивидуально разобрался с двумя защитниками, а вот вратаря перебросить не сумел. Стуани ответил дальним ударом – Куртуа эффектно потащил. Каземиро второй раз подряд за неделю открыл счет. В предыдущем туре пострадал Атлетико, а сейчас бразилец забил головой после идеального навеса Крооса.

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На дальний удар после быстрой контры Жироны Реал ответил выходом Бензема, который проиграл дуэль голкиперу. Марсело в конце тайма забил в касание, однако гости своевременно вышли и организовали офсайдную ловушку. VAR подтвердил правильность решения арбитра отменить взятие ворот. После перерыва Марсело и Бензема устроили бомбардировку ворот Боно – вратарь крутился, как белка в колесе, но все контролировал.





Жирона была обязана сравнивать, когда Куртуа парировал удар головой, а на добивании фактически в незащищенные ворота Алейш Гарсия, который вышел на замену, запустил снаряд в небо, хотя ему никто не успевал помешать. Стуани простил Реал, пробив со второго этажа в стойку, после чего Рамос рукой заблокировал удар в своей вратарской. Уругваец с 11-метровой отметки уверенно переиграл Куртуа. Впоследствии Рамос попытался выпросить пенальти – арбитр не купился.

Жирона продолжила острее атаковать. Команда, которая в последний раз побеждала еще в ноябре, который уже раз прошла по правому флангу, однако Порту попал в крестовину. Какое-то непонятное преимущество каталонцев принесло плоды на 75-й. Атака началась с проигранного единоборства Одриосолы в центре поля, а продолжилась ошибкой другого флангового защитника. Куртуа снова справился с первым ударом, но Марсело позволил Порту беспрепятственно добить – что в этой ситуации делал бразилец?

Винисиус дважды подряд мощно и красиво пробивал, но не попал ни в одном случае. В концовке еще и Рамоса удалили за противоречивую опасную игру, а все попытки вымолить спасительный пенальти (судья, впрочем, был очень строг к мадридцам сегодня) и даже приход вратаря в чужую штрафную ничего не дали. Третий матч Реала в 13:00 в текущем сезоне – все завершились поражениями. Невероятная традиция.

Реал прервал свою 8-матчевую беспроигрышную серию и опустился на 3-е место. Барселона оторвалась уже на 9 очков, Атлетико – на 2. Жирона победила впервые за 11 туров и 14 матчей, если считать Кубок Испании. Каталонцы набрали 27 очков, поднялись на 15-е место и оторвались от зоны вылета на 4 балла.