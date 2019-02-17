Малиновский отдал ассист, но Генк проиграл Брюгге – прямому конкуренту в борьбе за чемпионство

Руслан Малиновский сыграл полный матч и отдал ассист за Генк против Брюгге, но не помог своей команде избежать поражения в сверхпринципиальном матче, получив в конце матча желтую карточку.

Чемпионат Бельгии 2018/19, 26 тур

Брюгге – Генк – 3:1

Голы: Мата, 21, Схрейверс, 37, Вормер, 78 – Самата, 77

Малиновський – лидер по количеству обводок в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы

Генк с Русланом Малиновским приехал в гости к прямому конкуренту в борьбе за чемпионский титул Брюгге. В первом тайме хозяева благодаря голам Клинтона Маты и Сибе Схрейверса получил комфортное преимущество.

В последние 15 минут матча Генку удалось отквитать 1 мяч благодаря точному удару головой Мбвана Саматы после ассиста Руслана Малиновского, однако Брюгге уже в следующей атаке вернул себе преимущество в 2 гола. Подачу с левого фланга удачно замкнул Руд Вормер. Малиновский в конце матча получил желтую карточку.

Брюгге после этой победы набрал 49 очков и находится на 2 строчке в турнирной таблице, тогда как Генк лидирует с 57 очками.