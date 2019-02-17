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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Реал – Жирона – 1:2 – видео голов и обзор матча

17:17 158 Читати українською
Реал – Жирона – 1:2 – видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 1:2 – видео голов и обзор матча

В 24 туре Ла Лиги мадридский Реал сенсационно уступил Жироне. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Жирона.

Испания. Примера 2018/19, 24-й тур

Реал Мадрид – Жирона – 1:2

Голы: Каземиро, 25 – Стуани, 65 (пен.), Порту, 75

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Реал в 24 туре Ла Лиги дома принимал Жирону. Подопечные Сантьяго Солари выигрывали после первого тайма благодаря голу Карлоса Каземиро, но после перерыва в течение 10 минут умудрились пропустить от Кристиана Стуани и Порту. В итоге, команда из Каталонии получила сенсационную победу, а "бланкос" отстали от Барселоны на 9 очков.

Испания24 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Жирона: Воскресенье 17 февраля 2019

Реал Мадрид
Матч окончен
1 : 2
Жирона
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