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Айнтрахт – Боруссия М – 1:1 – видео голов и обзор матча

20:34 24 Читати українською
Айнтрахт – Боруссия М – 1:1 – видео голов и обзор матча
Айнтрахт – Боруссия М / твиттер Айнтрахта

Франкфуртский Айнтрахт не удержал победу над Боруссией Менхенгладбах в 22-м туре Бундеслиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Чемпионат Германии 2018/2019, 22-й тур

Айнтрахт – Боруссия М – 1:1

Голы: Да Коста, 45+1 – Закария, 82

Айнтрахт дома расписал ничью с Боруссией М – соперник Шахтера пропустил на последних минутах

Соперник донецкого Шахтера по 1/16 финала Лиги Европы открыл счет под занавес первого тайма: Де Гузман выстрелил с дистанции после отскока и попал в Да Косту, который с линии вратарской расстрелял левую девятку.

Отыгрались "жеребцы" в конце второй половины игры. Это Закария воспользовался позиционной ошибкой Хасебе и Н'дика и из свободной зоны перед штрафной пробил прямо в левый угол ворот.

Эта ничья не позволила Айнтрахту вернуться в зону еврокубков, а Боруссия М осталась третьей, но уже на 5 очков отстает от Баварии.

Источник: MEGOGO
Германия22 турКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Менхенгладбах: Воскресенье 17 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
1 : 1
Боруссия Менхенгладбах
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