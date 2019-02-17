Олимпиакос разгромил АЕК Чигринского – Фортунис оформил дубль перед ответным матчем с Динамо

Пирейский Олимпиакос одержал волевую победу над афинским АЕКом (4:1) в 21-м туре греческой Суперлиги.

Греция, Суперлига, 21-й тур

Олимпиакос – АЕК – 4:1

Голы: М. Камара, 50, Фортунис, 72, 87, Хассан, 83 – Понсе, 3

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Старт матча не предвещал беды для команды Дмитрия Чигринского, который начал поединок на скамейке запасных. Уже на 3-й минуте Понсе удачно сыграл на добивании после ошибки голкипера Олимпиакоса Жозе Са.

Достойно ответить АЕКу хозяева сумели уже после перерыва. Сначала Камара ударом с линии штрафной сравнял счет. А начиная с 72-й минуты "красно-белые" забили трижды в течение 15 минут. В частности, два гола в контратаках забил Константинос Фортунис, а Хассан классным ударом завершил позиционную атаку правым флангом.

К слову, Чигринский на поле так и не появился. Эта победа позволила Олимпиакосу закрепиться на 2-й строчке в турнире и увеличить отрыв от АЕКа до восьми очков. Отметим, что уже в четверг, 21 февраля, пирейцев ждет матч 1/16 финала Лиги Европы против Динамо в Киеве.