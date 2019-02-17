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Кайсериспор с Кравцом победил Гезтепе – украинец стал худшим игроком в своей команде

22:13 34 Читати українською
Кайсериспор с Кравцом победил Гезтепе – украинец стал худшим игроком в своей команде
Артем Кравец / goal.com

Форвард Кайсериспора Артем Кравец получил самую низкую оценку в своей команде в матче 22 тура турецкой Суперлиги с Гезтепе, но его команда одержала минимальную победу.

Турция. Суперлига, 22 тур

Кайсериспор – Гезтепе – 2:1

Голы: Чери, 14, Менса, 88 – Тюрюдж, 83

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Кайсериспор в матче 22 тура турецкой Суперлиги дома принимал Гезтепе. Артем Кравец вышел в стартовом составе, был заменен на 67-й минуте поединка, и по итогам поединка получил самую низкую оценку среди игроков своей команды. Украинец получил всего 6,4 балла.

Его команда была близка к потере победы, поскольку гости сравняли счет в последней десятиминутке усилиями Дениза Тюрюджа, но Бернард Менса в заключительные минуты спас положительный результат для Кайсериспора. Команда не проигрывает на протяжении последних 8 матчей. В турнирной таблице находится на 11 позиции, набрав 28 очков.

Теги
Украинцы за рубежом Главное Артем Кравец Артем Кравец Турция Гезтепе Гезтепе Кайсериспор Кайсериспор
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