Кайсериспор с Кравцом победил Гезтепе – украинец стал худшим игроком в своей команде

Форвард Кайсериспора Артем Кравец получил самую низкую оценку в своей команде в матче 22 тура турецкой Суперлиги с Гезтепе, но его команда одержала минимальную победу.

Турция. Суперлига, 22 тур

Кайсериспор – Гезтепе – 2:1

Голы: Чери, 14, Менса, 88 – Тюрюдж, 83

Малага в дебютном матче Селезнева в старте обыграла Райо Махадаонда – украинец стал одним из худших в команде

Кайсериспор в матче 22 тура турецкой Суперлиги дома принимал Гезтепе. Артем Кравец вышел в стартовом составе, был заменен на 67-й минуте поединка, и по итогам поединка получил самую низкую оценку среди игроков своей команды. Украинец получил всего 6,4 балла.

Его команда была близка к потере победы, поскольку гости сравняли счет в последней десятиминутке усилиями Дениза Тюрюджа, но Бернард Менса в заключительные минуты спас положительный результат для Кайсериспора. Команда не проигрывает на протяжении последних 8 матчей. В турнирной таблице находится на 11 позиции, набрав 28 очков.