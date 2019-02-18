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Лига 1: ПСЖ вырвал минимальную победу у Сент-Этьена, Лилль не справился с Монпелье дома

00:10 8 Читати українською
Лига 1: ПСЖ вырвал минимальную победу у Сент-Этьена, Лилль не справился с Монпелье дома
Сент-Этьен – ПСЖ / твиттер Сент-Этьена

Состоялись пять заключительных матчей 25-го тура французской Лиги 1. Победы одержали Пари Сен-Жермен, Бордо и Реймс.

Франция, Лига 1, 25-й тур

Бордо – Тулуза – 2:1

Голы: Башич, 2, Бриан, 82 – Каюзак, 70

Кан – Страсбур – 0:0

Лилль – Монпелье – 0:0

Реймс – Ренн – 2:0

Голы: Диа, 3, Оден, 68

Сент-Этьен – ПСЖ – 0:1

Гол: Мбаппе, 73

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Бордо удалось открыть счет уже на 2-й минуте матча. Башич головой замкнул навес Камано с левого фланга. Сравнять счет Тулуза сумела во второй половине игры, когда Каюзак буквально расстрелял голкипера жирондинцев с восьми метров. Вырвал победу для хозяев Бриан, который неотразимо пробил с лета с линии штрафной.

Так же быстро удалось забить и Реймсу в домашнем матче против Ренна. Диа на 3-й минуте получил пас от Дингома, классно развернулся и пробил точно в угол. Удвоил преимущество и одновременно установил окончательный счет в матче Оден. На 68-й минуте молодой форвард мощным ударом под перекладину завершил быструю контратаку "красно-белых".

Сент-Этьен долго сопротивлялся, но все же проиграл дома Пари Сен-Жермен. Единственный мяч ребята Томаса Тухеля забили в середине второго тайма: Дани Алвеш классно забросил на Мбаппе, а Килиан в гордом одиночестве точно пробил из пределов штрафной.

Еще в двух матчах команды победителя не выявили. Лилль дома не смог взломать оборону Монпелье, а Кан и Страсбур последовали их примеру.

Результаты отчетного тура позволили ПСЖ увеличить отрыв на верху турнирной таблицы. У парижан 62 очка и они ощутимо опережают Лилль, идущий вторым (50 пунктов). Кроме того, у "красно-синих" есть еще 2 поединка в запасе.

Франция25 турЖоффруа Гишар (Сент-Этьен)

Сент-Этьен - ПСЖ: Воскресенье 17 февраля 2019

Сент-Этьен
Матч окончен
0 : 1
ПСЖ
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ПСЖ ПСЖ Франция Страсбур Страсбур Сент-Этьен - ПСЖ Ренн Ренн Бордо Бордо Сент-Этьен Сент-Этьен Тулуза Тулуза Монпелье Монпелье Кан Кан Реймс Реймс Лилль Лилль
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