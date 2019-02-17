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Рыбка отстоял на ноль в матче с Сабахом Девича и помог Сабаилу одержать победу

18:01 22 Читати українською
Рыбка отстоял на ноль в матче с Сабахом Девича и помог Сабаилу одержать победу
Александр Рыбка / соцсети

Украинский голкипер Александр Рыбка оставил свои ворота в неприкосновенности в матче чемпионата Азербайджана против Сабаха, где выступает Марко Девич, который пропустил поединок из-за удаления в предыдущем туре.

Чемпионат Азербайджана 2018/19, 17 тур

Сабаил – Сабах – 1:0

Гол: Рамзанов, 64

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Сабаил в матче азербайджанской Премьер-лиги дома принимал Сабах. Александр Рыбка вышел в старте и отыграл полный матч, тогда как Марко Девич отсутствовал из-за удаления в предыдущем туре.

Украинский вратарь сохранил свои ворота сухими, а Сабаил благодаря голу Рамзанова одержал минимальную переммогу. Теперь у команды Рыбки 27 очков и 3 строчка в турнирной таблице, тогда как Сабах находится на 5 позиции с 20 пунктами.

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Украинцы за рубежом Мир Марко Девич Марко Девич Александр Рыбка Александр Рыбка Сабаил Сабаил Сабах Сабах
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