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Интер – Сампдория – 2:1 – видео голов и обзор матча

22:22 17 Читати українською
Интер – Сампдория – 2:1 – видео голов и обзор матча
Радость "нерадзурри" / твиттер Интера

Миланский Интер одержал непростую победу над генуэзской Сампдорией в 24-м туре Серии А. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Чемпионат Италии 2018/19, 24 тур

Интер – Сампдория – 2:1

Голы: Д'Амброзио, 73, Наингголан, 78 – Габбьядини, 76

Интер вырвал победу у Сампдории: 24 тур Серии А, матчи воскресенья

Интер мог выйти вперед еще в первом тайме, но Мартинес не смог одолеть Аудеро. Свой натиск миланцы продолжили во второй половине и сумели выйти вперед усилиями Д'Амброзио на 73-й минуте. Но уже через три минуты Габбьядини восстановил паритет. Ноеще быстрее Интер снова вырвался вперед – это Наингголан классно пробил с лета – 2:1!

Эта победа оставила Интер на третьем месте. Сампдория идет 10-й.

Италия24 турСан-Сиро (Милан)

Интер - Сампдория: Воскресенье 17 февраля 2019

Интер
Матч окончен
2 : 1
Сампдория
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