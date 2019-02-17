Интер – Сампдория – 2:1 – видео голов и обзор матча

Миланский Интер одержал непростую победу над генуэзской Сампдорией в 24-м туре Серии А. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Чемпионат Италии 2018/19, 24 тур

Интер – Сампдория – 2:1

Голы: Д'Амброзио, 73, Наингголан, 78 – Габбьядини, 76

Интер вырвал победу у Сампдории: 24 тур Серии А, матчи воскресенья

Интер мог выйти вперед еще в первом тайме, но Мартинес не смог одолеть Аудеро. Свой натиск миланцы продолжили во второй половине и сумели выйти вперед усилиями Д'Амброзио на 73-й минуте. Но уже через три минуты Габбьядини восстановил паритет. Ноеще быстрее Интер снова вырвался вперед – это Наингголан классно пробил с лета – 2:1!

Эта победа оставила Интер на третьем месте. Сампдория идет 10-й.