toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Рыбалка забил за Сивасспор

13:05 47 Читати українською
Рыбалка забил за Сивасспор
Сергей Рыбалка / Фото: Сивасспор

Украинский хавбек Сивасспора Сергей Рыбалка отметился забитым голом.

В матче 22 тура турецкой Суперлиги Эрзурум принимает Сивасспор.

Морозюк помог Ризеспору одержать очередную победу – команда украинца поднялась в середину таблицы

Хозяева вышли вперед в начале матча благодаря пенальти, но украинец Сергей Рыбалка быстро восстановил статус-кво. Впрочем, Эрзурум впоследствии вышел вперед. Сейчас идет первый тайм поединка, счет 2:1 в пользу хозяев.

Теги
Видеоновости Сергей Рыбалка Сергей Рыбалка Турция Сивасспор Сивасспор Эрзурум Эрзурум
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Маркос Антонио присоединился к Шахтеру
    Україна — 16 фев597 Маркос Антонио присоединился к Шахтеру
2
час
:
16
мин
Дженоа
16:00
Лацио
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук