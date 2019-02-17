Зозуля признан лучшим игроком Альбасете в матче с Сарагосой

Форвард Альбасете Роман Зозуля стал лучшим игроком своей команды в поединке 26 тура Сегунды против Сарагосы.

Альбасете на своем официальном сайте сообщил, что украинский форвард Роман Зозуля стал лучшим игроком матча с Сарагосой (0:0).

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Зозуля был самим активным игроком на поле, пробежав 11,49 км, правда, не удалось отличиться забитым мячом. Кроме того, украинец однажды спас свою команду от пропущенного мяча.

Сейчас в активе украинца 7 забитых голов в Сегунде. Альбасете продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 49 очков.