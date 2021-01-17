Украина

Шахтер завершил медосмотр футболистов перед первым зимним сбором. Уже 17 января "горняки" отправятся в Турцию. Евгений Коноплянка залечил травму и присоединится к команде, а вот многолетний лидер дончан все еще вне игры.

Зато Динамо уже полным ходом проводит подготовку ко второй части сезона. Мирча Луческу сформировал главные задачи киевлян на ближайший период, а также поразил подопечных своими действиями на первых тренировках.

Артем Милевский дебютировал за Минай в товарищеском матче, который закарпатская команда проиграла венгерской Кишварде – в свое время опытный форвард поиграл и за этот клуб.

Андрей Шевченко вошел в топ-20 лучших тренеров сборных за последнее десятилетие.

Трансферы

Реал зашел на украинский рынок в поисках альтернативы большой звезде. На радары Королевского клуба попал вингер Шахтера Тете, который стал одним из вариантов для мадридцев.

Динамо не продало Виктора Цыганкова за 15 млн евро. Такое предложение киевский клуб получал еще в 2019 году, но считал, что игрок стоит дороже.

Барселона не подпишет защитника Манчестер Сити зимой – приоритетный для каталонцев трансфер откладывается до лета.

Александр Нойок покинул Динамо Брест, с которым стал чемпионом Беларуси в 2019 году.

Мир

Андрей Ярмоленко вышел на замену в матче Вест Хэма. Украинец мог отличиться результативным действием, но запорол отличную атаку. Среди других поединков АПЛ стоит отметить тяжелую выездную победу Челси над одним из аутсайдеров.

Боруссия Д сенсационно потеряла очки с последней командой Бундеслиги, а РБ Лейпциг не смог возглавить турнирную таблицу – лидерство все еще у Баварии.

Марьян Швед дебютировал в основе Мехелена и помог победить фаворита – украинец приобщился к единственному голу в матче.