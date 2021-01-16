Полузащитник "бело-синих" Виктор Цыганков еще в 2019 году мог покинуть киевскую команду.

Украинский комментатор Виктор Вацко в эфире программы "Включай подогрев" признался, что Динамо получало трансферное предложение по полузащитнику Виктору Цыганкову.

Цыганков возглавил список самых дорогих украинских игроков по версии Transfermarkt

В частности, в 2019 году велись предметные разговоры о переходе хавбека и озвучивались конкретные цифры. За игрока сборной Украины давали 15 млн евро, но в Динамо хотели больше. Клуб, который проявлял интерес к футболисту, Вацко не назвал.

К слову, Цыганков в текущем сезоне провел за киевскую команду 19 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 10 голов и 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 24 миллиона евро.

Луческу в Динамо надовго: з яким багажем кияни вилетіли на перші зимові збори