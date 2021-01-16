Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко получил слезы игрового времени в 19 туре АПЛ. Его Вест Хэм, впрочем, обыграл Бернли (1:0). Обзор матча читайте на "Футбол 24".

В начале недели Ярмоленко получил шанс проявить себя в Кубке Англии – украинец вышел в стартовом составе против скромного Стокпорта, но совсем не впечатлил, став одним из худших. Андрей прогнозируемо вернулся в запас на матч АПЛ против Бернли, а его позицию на правом фланге атаки отдали Боуэну.

Вест Хэм вырвал победу над клубом 5 лиги – Ярмоленко стал худшим в матче Кубка Англии, а конкурент показал класс

Бернли с первых минут попытался навязать "молотобойцам" прессинг, но те справились. Вест Хэм забил быстрый гол после вертикальной атаки: динамичный Боуэн открылся под передачу из глубины, зацепился за мяч и откинул на Форнальса, испанец ювелирно подал в штрафную, а Антонио отличился. Первый гол после травмы – Тарковски и Ми за ним не уследили.

В середине тайма Бернли попытался что-то создать после стандартов, но Вест Хэм опять доказал, что умеет обороняться на угловых и штрафных. Гости даже отыгрались, когда Крессуелл срезал мяч в собственные ворота после прострела Вуда, однако у последнего был офсайд. Вест Хэм действовал грамотно по счету, не форсировал события и убивал попытки соперника.

Понравился прямой конкурент Ярмоленко. Боуэн смело шел в дриблинг, часто оказывался с мячом в чужой штрафной и обострял кроссами и ударами с острого угла. От него шло немало опасности. Неплохо Джаррод исполнял и угловые – Вест Хэм разыгрывал домашние заготовки, а одна из таких завершилась попаданием в каркас.

Вест Хэм контролировал матч, но забить второй хозяевам не удавалось. Боуэн, Форнальс и Бенрама обостряли – не хватало качественного завершающего удара. Райс со штрафного немного не попал в дальнюю "девятку". В конце встречи Бернли проснулся и устроил штурм. Гости большими силами пошли в атаку, однако создать хотя бы один качественный момент не смогли.

На 82-й минуте Ярмоленко вышел на поле, сменив Боуэна. Перед выходом на поле Андрей долго выслушивал указания Дэвида Мойеса. Оператор секунд 40 показывал в трансляции их разговор. Судя по реакции украинца, он все понял.

У Ярмоленко было мало времени, чтобы реализовать установки тренера. Впрочем, он на удивление получил свои шансы. Райс вывел Андрея на оперативный простор – украинец был без опеки, мог ускориться сам, мог отдать на пустые ворота Антонио. Вместо этого он медленно и бесхитростно двигался с мячом, позволив последнему защитнику Бернли в подкате заблокировать удар. Такими моментами нельзя разбрасываться, когда тренер выделяет 10 минут...

А спустя минуту Ярмола целил по незащищенным воротам после стандарта – снова заблокировали. В компенсированное время Андрей выцарапал мяч в чужой штрафной и протолкнул на Лансини, но тот пробил над воротами.

Матч завершился минимальной победой Вест Хэма – 1:0. Лондонцы набрали 29 очков и поднялись на 8 место. Зона еврокубков на расстоянии трех очков! Бернли с 16 пунктами остался над зоной вылета.