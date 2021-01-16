Подопечные Василия Кобина первый матч в 2021 году сыграли против Кишварды. Поединок состоялся на поле венгерской команды и завершился минимальной победой хозяев. Единственный гол на 40-й минуте забил Карабелов.

Алиев откровенно оценил перспективы Милевского в Минае

Для Миная эта встреча стала знаковой, ведь в составе закарпатской команды дебютировал Артем Милевский. 36-летний форвард вышел в стартовом составе и отыграл полный первый тайм, после перерыва уступив место Шиндеру.

К слову, Милевский присоединился к Минаю в конце прошлого года на правах свободного агента. Интересно, что в свое время Артем также выступал за Кишварду. Между двумя приходами в брестское Динамо форвард сыграл за венгров 10 матчей, в которых организовал 3 ассиста.

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