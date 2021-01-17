Україна

Шахтар завершив медогляд футболістів перед першим зимовим збором. Вже 17 січня "гірники" вирушать у Туреччину. Євген Коноплянка залікував травму і приєднається до команди, а от багаторічний лідер донеччан все ще поза грою.

Натомість Динамо вже повним ходом проводить підготовку до другої частини сезону. Мірча Луческу сформував головні завдання киян на найближчий період, а також вразив підопічних своїми діями на перших тренуваннях.

Артем Мілевський дебютував за Минай у товариському матчі, який закарпатська команда програла угорській Кішварді – свого часу досвідчений форвард пограв і за цей клуб.

Андрій Шевченко увійшов у топ-20 найкращих тренерів збірних за останнє десятиліття.

Трансфери

Реал зайшов на український ринок у пошуках альтернативи великій зірці. На радари Королівського клубу потрапив вінгер Шахтаря Тете, який став одним із варіантів для мадридців.

Динамо не продало Віктора Циганкова за 15 млн євро. Таку пропозицію київський клуб отримував ще у 2019 році, але вважав, що гравець коштує дорожче.

Барселона не підпише захисника Манчестер Сіті взимку – пріоритетний для каталонців трансфер відкладається до літа.

Олександр Нойок покинув Динамо Брест, з яким став чемпіоном Білорусі в 2019 році.

Світ

Андрій Ярмоленко вийшов на заміну в матчі Вест Хема. Українець міг відзначитися результативною дією, але запоров відмінну атаку. Серед інших поєдинків АПЛ варто відзначити важку виїзну перемогу Челсі над одним із аутсайдерів.

Борусія Д сенсаційно втратила очки з останньою командою Бундесліги, а РБ Лейпциг не зміг очолити турнірну таблицю – лідерство все ще у Баварії.

Мар'ян Швед дебютував у основі Мехелена і допоміг перемогти фаворита – українець долучився до єдиного гола у матчі.