Форвард Боруссии Дортмунд – трансферный приоритет королевского клуба на лето 2021-го. Впрочем наличие серьезных конкурентов с АПЛ может существенно подкорректировать планы "бланкос". Клаусула Холланда (70 миллионов евро) не будет проблемой для МЮ или Челси. Гиганты АПЛ внимательно следят за ситуацией 20-летнего норвежца. Опальный агент сенсационного бомбардира – Мино Райола – скорее всего выберет клуб, который выплатит вкуснее комиссионные. Мадрид не собирается переплачивать и рассматривает несколько альтернативных вариантов, информирует портал Fichajes.com.

Лаутаро Мартинес (Интер), Дарвин Нуньес (Бенфика) и вингер донецкого Шахтера Тете находятся в шорт-листе чемпионов Испании. При этом относительно не дорогой бразилец может стать комплиментом к трансферу кого-то из уругвайцев. "Талант Шахтера – наиболее рискованная опция учитывая молодость и отсутствие опыта игры в топовой лиге. Поэтому и стоимость Тете будет немного ниже", – отмечает источник.

Напомним, что об интересе Реала к Тете сообщалось сразу после сенсационной победы "горняков" в Мадриде. В текущем сезоне он провел 19 матчей, отличился 2 мячами и 4 ассистами. Сам игрок недавно признался в любви к Барселоне. Милан также ведет перспективного вингера.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает Тете в 20 млн евро. Летом 2020-го Бавария вроде бы предлагала 70 миллионов за бразильца, но Шахтер не захотел расставаться со своей звездочкой.

Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру