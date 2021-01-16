"Горняки" почти готовы к путешествию в теплые края.

Футболисты Шахтера Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка и Манор Соломон прошли плановый медицинский осмотр в одной из киевских клиник, сообщает официальный сайт "горняков".

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Это была последняя группа игроков – ранее такую ​​же процедуру часть футболистов донецкого клуба прошла 14 и 15 января. Кроме того, вся делегация "оранжево-черных" прошла ПЦР-тестирование на коронавирус.

Напомним, уже завтра, 17 января, Шахтер отправится в Турцию. На первом этапе сборов подопечные Луиша Каштру проведут четыре спарринга: с Лехом, Лудогорцем, Марибором и братиславским Слованом.

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