Чемпионат Германии 2020/21, 16-й тур

Боруссия Д – Майнц – 1:1

Голы: Менье, 73 – Озтунали, 57

Нереализованный пенальти: Ройс, 76

Вердер – Аугсбург – 2:0

Голы: Гебре Селассие, 84, Агу, 87

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 2:2

Голы: Вегхорст, 22 Штеффен, 35 – Мукиеле, 5, Орбан, 54

Кёльн – Герта – 0:0

Хоффенхайм – Арминия – 0:0

Штутгарт – Боруссия М – начало в 19:30

Боруссия Д вчера потеряла позицию в зоне ЛЧ, пропустив вперёд берлинский Унион, однако даже ничья в домашке с Майнцом вернула бы "шмелей" на четвёртую строчку. Благо, "05" не знал побед в шести матчах Бундеслиги подряд. Казалось, это будет лёгкая прогулка для Дортмунда – и уже на 2-й минуте хозяева забили гол (отличился Холанд), но его отменили после просмотра видеоповтора. Офсайд. Больше голов в первом тайме не забивали.

Унион вырвал победу над Байером и поднялся в зону Лиги чемпионов

После перерыва счёт неожиданно открыл Майнц – это Озтунали на 54-й минуте нанёс фантастический выстрел с дальней дистанции в правую девятку. Боруссия отыгралась на 73-й благодаря удару Менье с отскока, а на 76-й Ройс мог забить с пенальти – впрочем, реализовать его Марко не смог. Майнц же на последних минутах мог и победу вырвать, но в одной атаке дортмундцев спасла штанга, а в другой Ниахате запорол прекрасный рывок к воротам. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью.

В параллельном поединке Вольфсбург принимал РБ Лейпциг. Гости вышли вперёд уже на 5-й минуте в результате контратаки с прострелом Форсберга на дальнюю штангу и замыкания от Мукиеле, однако хозяева ответили дуплетом. На 22-й минуте счёт сравнял Вегхорст, который замкнул навес Герхарда с левого фланга, а на 35-й перехват на чужой половине завершился точным дальним выстрелом Штеффена – 2:1!

До перерыва новых голов не забили, а за девять минут после него проснулся РБ Лейпциг. Второй гол "быков" забил Орбан, сыгравший на добивании после ошибки Кастелса на воротах – 2:2. Этот гол оказался последним во встрече. Подопечные Юлиана Нагельсманна упустили шанс обойти Баварию, оставшись в одном очке позади.

Кёльн и Герта, равно как и Хоффенхайм с Арминией, разошлись без голов. Так же мог завершиться и поединок Вердера с Аугсбургом, однако в конце встречи бременцы забили дважды – отличились Агу и Селассие.

Потеря отца, судьбоносная травма, "плохой учитель" Клопп и роль жены. Роберт Левандовски чувственно описал свои драмы