Чемпионат Англии 2020/21, 19-й тур

Вулверхэмптон – Вест Бромвич – 2:3

Голы: Силва, 38, Боли, 43 – Перейра, 8 (пен), 56 (пен), Аджаи, 52

Лидс – Брайтон – начало в 17:00

Фулхэм – Челси – начало в 19:30

Лестер Сити – Саутгемптон – начало в 22:00

Игровую программу уикенда в английской Премьер-лиге открывал поединок Вулверхэмптон – Вест Бромвич. Гости начали активнее и уже на 8-й минуте матча Робинсон упал в штрафной соперника и заработал одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Перейра. Однако, долго радоваться игрокам Вест Бромвича не судилось – на 38-й Фабиу Силва сравнял, а под занавес тайма Боли вывел "волков" вперед.

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Сразу после перерыва "дрозды" сравняли – Аджаи, после подачи с углового, головой отправил мяч в сетку. На 56-й рефери назначил еще один пенальти, и снова в ворота "волков". Перейра не ошибся и на этот раз – 2:3. До последних минут матча игроки "Вулвз" отчаянно пытались отыграться, однако больше забить не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Вест Бромвича – 2:3.

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