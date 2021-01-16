Делегация Динамо прибыла в Объединенные Арабские Эмираты еще 15 января, но настоящая подготовка к весенней части сезона 2020/21 стартовала сегодня, 16 числа. В субботу "бело-синие" запланировали две тренировки – утреннюю и вечернюю. К слову, в Дубае украинская команда пробудет 10 дней.

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Данный тренировочный сбор является первым для Мирчи Луческу в статусе главного тренера Динамо. Неудивительно, что 75-летний наставник подошел к нему очень серьезно. Перед началом утреннего субботнего занятия румын собрал всю команду и произнес длительную речь. Сейчас основной целью команды является работа над устранением ошибок в защите, а также большое внимание будет уделяться организации атак.

Луческу лично объяснял каждому подопечному алгоритм действий в определенных ситуациях. Иногда наставник даже сам начинал определенные упражнения, лично показывая пример своей команде. Пока сбор Динамо носит втягивающий характер, но игроки преимущественно работают с мячом, поскольку большой объем беговой работы был выполнен еще в Украине, информирует официальный сайт киевлян.

Напомним, пока что у Динамо запланированы два спарринга – против варшавской Легии и солигорского Шахтера. "Бело-синие" лидируют в чемпионате Украины, опережая Шахтер на один пункт. Также динамовцы сыграют в 1/16 финала Лиги Европы – соперником станет бельгийский Брюгге.

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