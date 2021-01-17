Лига Жупиле, 20 тур

Шарлеруа – Мехелен – 0:1

Гол: Хайреманс, 59

Похоже, дела Шведа в Мехелене налаживаются. Марьян сыграл в четвертом матче подряд, а сегодня даже оформил свой первый выход в стартовом составе. Интересно, что все четыре поединка команда выиграла. До этого было всего лишь две победы за весь сезон.

"Поставил Шведа на место, потому что ситуация выходила из-под контроля": тренер Мехелена заметил прогресс украинца

Однако выезд в Шарлеруа обещал быть непростым. Перед отчетным туром "зебры" шли третьими и явно рассчитывали сократить отставание от Генка до трех очков. Не получилось. Хотя еще до перерыва гости могли пропустить вот такой шедевр. К счастью, нападающий не попал. Да и не исключено, что там был офсайд.

?| Yannick Thoelen houdt Shamar Nicholson van het doelpunt van het weekend met een geweldige save! #CHAKVM pic.twitter.com/uU2VyOKIA1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 16, 2021

Единственный гол в этой игре забил Джеффри Хайреманс на 59-й минуте. Отметим, что Швед также принял активное участие в результативной атаке. Мехелен подал угловой, но гости отбились; Швед начал атаку вторым темпом, но и с его навесом справились защитники; только во время третьей волны мяч прилетел в ногу Хайремансу, который попал в ворота.

Марьян покинул поле на 72-й минуте, но его одноклубники смогли удержать победный счет и заслуженно набрали очередные три очка.

Эта победа не позволила Мехелену покинуть 14-е место в турнирной таблице, но теперь отставание от зоны плей-офф за Лигу Европы составляет всего четыре очка, а вот до зоні вылета уже целых 7 пунктов.

"Далекий родич гравця, яким захоплювалися": Маліновський змарнував шанс і розчарував Італію, Аталанта сяє без українця