Швед дебютировал в основе Мехелена и помог победить фаворита – украинец приобщился к единственному голу
Вингер Мехелена Марьян Швед помог своей команде победить Шарлеруа в рамках 20-го тура чемпионата Бельгии.
Лига Жупиле, 20 тур
Шарлеруа – Мехелен – 0:1
Гол: Хайреманс, 59
Похоже, дела Шведа в Мехелене налаживаются. Марьян сыграл в четвертом матче подряд, а сегодня даже оформил свой первый выход в стартовом составе. Интересно, что все четыре поединка команда выиграла. До этого было всего лишь две победы за весь сезон.
"Поставил Шведа на место, потому что ситуация выходила из-под контроля": тренер Мехелена заметил прогресс украинца
Однако выезд в Шарлеруа обещал быть непростым. Перед отчетным туром "зебры" шли третьими и явно рассчитывали сократить отставание от Генка до трех очков. Не получилось. Хотя еще до перерыва гости могли пропустить вот такой шедевр. К счастью, нападающий не попал. Да и не исключено, что там был офсайд.
Единственный гол в этой игре забил Джеффри Хайреманс на 59-й минуте. Отметим, что Швед также принял активное участие в результативной атаке. Мехелен подал угловой, но гости отбились; Швед начал атаку вторым темпом, но и с его навесом справились защитники; только во время третьей волны мяч прилетел в ногу Хайремансу, который попал в ворота.
Марьян покинул поле на 72-й минуте, но его одноклубники смогли удержать победный счет и заслуженно набрали очередные три очка.
Эта победа не позволила Мехелену покинуть 14-е место в турнирной таблице, но теперь отставание от зоны плей-офф за Лигу Европы составляет всего четыре очка, а вот до зоні вылета уже целых 7 пунктов.
"Далекий родич гравця, яким захоплювалися": Маліновський змарнував шанс і розчарував Італію, Аталанта сяє без українця