Главный тренер "горняков" Луиш Каштру накануне старта сборов получил солидное усиление. Евгений Коноплянка, который в последний раз играл еще в сентябре прошлого года, вернулся к тренировкам с командой, сообщает Meta-ratings.

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В то же время по информации этого же издания, в Турцию не полетит Исмаили. Защитник останется в Киеве и продолжит восстанавливаться от повреждения, которое получил в июне прошлого года. Однако, ожидается, что бразилец сможет заниматься в основной группе Шахтера уже на втором сборе, который стартует 29 января.

Напомним, уже завтра, 17 января, Шахтер отправится в Турцию. На первом этапе сборов подопечные Луиша Каштру проведут четыре спарринга: с Лехом, Лудогорцем, Марибором и братиславским Слованом.

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