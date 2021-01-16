Барселона не приобретет защитника Манчестер Сити этой зимой. Приоритетный трансфер Рональда Кумана сорвался из-за разногласий среди трех кандидатов на пост президента (Жоана Лапорты, Виктора Фонта и Тони Фрейкса).

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Эта тройка встретилась с и.о. президента "блаугранас" Карлесом Тускетсом и обсудила вопросы трансфера. Лишь один из трех кандидатов высказался о желании приобрести Эрика немедленно. "Мы пришли к выводу, что, если он является игроком Манчестер Сити, у которого заканчивается контракт, нам нужно подождать. Сейчас нам бы пришлось платить за трансфер и еще и зарплату", – цитирует Лапорту AS.

По информации СМИ, Гарсия уже подписал предварительный контракт с каталонцами и перейдет летом на правах свободного агента. Напомним, Эрик – воспитанник Барсы. Летом 2017 года он перебрался на Туманный Альбион, а в текущем сезоне испанец провел всего 7 матчей за "горожан". Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.

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