Брестский клуб взял курс на кардинальное омоложение, поэтому прощается практически со всеми бывшими лидерами. Среди таких оказался и наш земляк – Александр Нойок.

Нойок тренируется с принципиальным соперником Динамо Брест

Полузащитник присоединился к Динамо летом 2018-го и выиграл вместе с командой чемпионат Беларуси, дважды брал Суперкубок страны и один раз выходил в финал национального Кубка. Неудивительно, что прощание с Брестом получилось эмоциональным. Этому событию Александр посвятил отдельный пост и сторис на своей странице в Инстаграм.

"Пришло время прощаться с прекрасным городом Брест и командой Динамо. Спасибо дорогим болельщикам за прекрасную поддержку и спасибо всем, кто верил и любил команду. Я не забуду это время никогда", – написал Нойок.

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