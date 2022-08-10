До Мундиаля в Катаре остаются считанные месяцы, но график проведения все еще может измениться.

ФИФА может перенести матч-открытие на день раньше ради интересов сборной-хозяйки, сообщает The Athletic.

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В предварительном графике была нарушена традиция, продолжавшаяся с 2006 года. С тех пор чемпионаты мира обязательно открывали домашние команды, но на этот раз Катар почему-то отправили на третий слот 21 ноября. До этого турнир должны были начать матчем Сенегал – Нидерланды.

ФИФА готова исправить это недоразумение. Поединок Катар – Эквадор одиноко перенесут на 20 ноября, чтобы традиция не нарушилась, а фанаты хозяев были удовлетворены. Для подтверждения решения необходимо согласие президента ФИФА Джанни Инфантино и 6 глав конфедераций.

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