Благотворительный матч

Домжале – Шахтер – 0:3

Голы: Мудрик, 10 (пен), 32, Топалов, 34

Состав Шахтера: Трубин – Конопля, Козик, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко (Крысков, 66), Судаков – Топалов, Бондаренко, Мудрик – Тотовицкий.

Шахтер сегодня провел две товарищеские встречи. В первой половине дня "горняки" обыграли Аль-Адалу и подарили Йовичевичу дебютную победу. На вечерний матч хорват выставил основу Шахтера со Степаненко в роли капитана. В соперниках был скромный Домжале. Если Рома сейчас слишком сильна для чемпиона Украины, то словенцы слишком слабы.

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Шахтер очень неплохо смотрелся с Домжале. Удавались разнообразные атаки: и через короткий пас, и забросы на ход Мудрику, и рейды Мудрика с собственной половины. Вы уже поняли, что Михаил был центральной фигурой матча. Он превращается в лидера, берет инициативу на себя и очень хорошо играет. Сегодня он оформил дубль.

"Горняки" включали высокий прессинг и перехватывали мяч на чужой половине. Так родился первый гол – после отбора Судаков и Мудрик обыгрались пятками в штрафной. Георгий заработал пенальти, Михаил его реализовал. Шахтер мощно начал, это уже был второй момент – перед тем Степаненко издали пробил в штангу.

Матвиенко вырезал фирменную передачу из глубины на ход Мудрику. Михаил одним касанием принял мяч и отыграл оппонента, а вторым поразил ворота. Так Шахтер удвоил преимущество. А через несколько минут счет стал разгромным, когда Топалову помог забить рикошет. Дончане производили хорошее впечатление во всех аспектах.

Удивительно, как с такой игрой не отличился Тотовицкий. Он вышел на позиции центрфорварда и имел, по меньшей мере, три голевых момента. С первого выжал максимум, пробив пяткой в штангу, а вот дальше... Андрей плохо замкнул подачу Конопли точно на голову, а потом с нескольких метров не попал в ворота после классного прохода Мудрика.

Ближе к концу матча Шахтер функционально просел и допустил несколько грубых ошибок. Ничего удивительного – Йовичевич отыграл весь матч одним составом, а Домжале в перерыве полностью сменил одиннадцатку. Словенцы подарками не воспользовались и потерпели разгромное поражение.

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