Реал уверенно одолел Айнтрахт в поединке за Суперкубок УЕФА. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Немцы пытались захватить инициативу, но все же преобладали испанцы. Именно триумфаторы Лиги чемпионов открыли счет в конце первого тайма благодаря голу Алабы.

Реал выиграл 5-й Суперкубок УЕФА, одержав победу над Айнтрахтом – Бензема стал вторым бомбардиром клуба