Реал – Айнтрахт – 2:0 – видео голов и обзор Суперкубка УЕФА с достижением Бензема
02:08 - Читати українською
Реал уверенно одолел Айнтрахт в поединке за Суперкубок УЕФА. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Суперкубок УЕФА
завершено
Немцы пытались захватить инициативу, но все же преобладали испанцы. Именно триумфаторы Лиги чемпионов открыли счет в конце первого тайма благодаря голу Алабы.
Реал выиграл 5-й Суперкубок УЕФА, одержав победу над Айнтрахтом – Бензема стал вторым бомбардиром клуба
Удвоил преимущество Реала Бензема сразу после перерыва. Это взятие ворот позволило французу обойти Рауля и стать вторым лучшим бомбардиром "бланкос" (324 гола). Финальный свисток в Хельсинки констатировал завоевание мадридцами 5-го Суперкубка УЕФА в истории клуба.
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