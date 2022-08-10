Бывшие игроки Челси и Милана перебрались в команду Хави Эрнандеса на правах свободных агентов. Они активно тренируются, участвуют в товарищеских матчах, но есть проблемы с их регистрацией.

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Кессье и Кристенсен даже могут покинуть Барселону, если они не будут зарегистрированы до матча первого тура Примеры против Райо Вальекано, который состоится в субботу. В контрактах обоих новичков есть пункты, позволяющие в таких ситуациях покидать "блаугранас" без компенсации, утверждает ESPN .

Сейчас каталонцы не могут зарегистрировать пришедших летом Роберта Левандовски, Рафинью и Жюля Кунде, а также Серхи Роберто и Усмана Дембеле, с которыми заключили новые контракты.

Ожидается, что ситуацию удастся уладить и все вовремя начнут новый сезон. По крайней мере, президент клуба Жоан Лапорта продолжает сохранять оптимизм относительно регистрации всех 7 игроков.

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