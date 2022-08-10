Благотворительный матч

Домжале – Шахтер – 0:3

Голы: Мудрик, 10 (пен), 32, Топалов, 34

После минимальной победы над Аль-Адалой "горняки" разобрались и со словенской командой. Результат был сделан еще до перерыва. Сначала Михаил Мудрик реализовал пенальти, назначенный за фол против Судакова.

Шахтер разгромил Домжале на сборах благодаря шикарному Мудрику

Впоследствии вингер Шахтера получил пас от Матвиенко, вышел один на один и оформил дубль. Еще до перерыва Дмитрий Топалов ударом с угла штрафной довел счет до разгромного.

Во втором тайме у Шахтера еще были моменты, но голов больше не было. 3:0 – Йовичевич в предыдущих 4-х матчах не победил ни разу, а в среду выиграл оба поединка. Матчи против Аль-Адалы и Домжале были сыграны в рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine, все деньги пойдут на нужду пострадавших украинцев.