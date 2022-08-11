Суперлиге – быть. Правда, пока еще не в Европе. Африканский футбол станет полем для эксперимента.

Африканская конфедерация совместно с ФИФА объявила о запуске Суперлиги. Старт нового турнира намечен на август 2023 года. Суперлига не будет закрытой – худшие команды оттуда будут вылетать, новые смогут выйти по спортивному принципу.

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Главная мотивация – увеличение доходов. Ожидается, что призовые за один сезон составят 100 миллионов долларов, а победитель Суперлиги получит 11,5 млн. Это почти в 5 раз больше чем сейчас получает триумфатор африканской Лиги чемпионов (2,5 млн).

В Суперлиге будут играть 24 команды из 16 стран, разделенные на 3 региональные группы (Север, Запад/Центр, Юг/Восток) по 8 в каждой. После группового этапа запланирован плей-офф с 1/8 финала. Каждая команда сыграет максимум 21 матч.

Уже сейчас можно сказать, что гарантированные места в Суперлиге получат местные гранды: Аль-Ахли и Замалек из Египта, Видад и Раджа из Марокко, Эсперанс и Этуаль из Туниса, Симба из Танзании, Мазембе из ДРК, Мамелоди Сандаунз из ЮАР.

Суперлига встретила серьезную критику и в Африке, однако там турнир под крыло взяла ФИФА. Чего не было у европейской Суперлиги, которую пытались запустить Реал и Ювентус. Африканскую Лигу чемпионов и местный Кубок Конфедераций отменять не планируют.