Благотворительный матч

Шахтер – Аль-Адала – 1:0

Голы: автогол, 43

Состав Шахтера (1 тайм): Пятов – Кирюханцев, Бондарь, Кривцов, Корниенко – Кащук, Джурасек, Очеретько, Вакула – Кулаков, Сикан

Запасные: Шевченко, Стасюк. Фарина, Чоботенко, Крыськив

Игорь Йовичевич впервые решил дать своим футболистам сыграть полный матч. Для этого дончане запланировали провести два поединка за день. Первый – для молодежи и опытных футболистов, редко попадающих в основной состав. Соперником стала Аль-Адала из Саудовской Аравии, которая в прошлом сезоне финишировала второй во втором дивизионе и завоевала право выступать в элите.

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На стартовых минутах активнее были именно аравийцы. Они смело шли вперед и старались высоко накрывать защитников Шахтера. Как следствие – выход на ворота Андрея Пятова и мощный удар в перекладину уже на 7 минуте. У "горняков" получалось мало, особенно в нападении. Активным был разве что Кащук, пытавшийся прорываться своим правым флангом. То Алексей не выдерживал линию офсайда, то защитники вовремя реагировали. Реальной угрозы у ворот Аль-Адалы не было.

Чего нельзя сказать о владениях Пятова. В середине первого тайма во второй раз украинского голкипера подстраховал каркас – теперь соперник попал в штангу. Шахтер в ответ начал действовать немного активнее. Угрозу создавали после стандартов. Аравийцы со скрипом, но отбивались. Но в конце тайма не сдержали Даниила Сикана. Нападающий сборной Украины шатнул оппонента и пробил – защитник пытался заблокировать, но только срезал в свои ворота. Следом у Сикана был еще один классный момент, но не сумел попасть в створ.

Во втором тайме Шахтер больше не боялся атаковать. Снова преимущественно через фланг, но теперь слово взял Вакула. Владислав классно выполнил удар со штрафного (голкипер перевел на угловой), несколько раз ворвался в штрафную и прострелил – Кулаков не успевал среагировать и подставить ногу. По-видимому, Кащук это усвоил и в подобной атаке со своего фланга решил не простреливать, а покатить на 11 метров. Там – пустота. Ни своих, ни чужих.

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Аль-Адала понимала, что счет скользкий и можно зацепиться хоть за ничью. Алексей Шевченко пережил несколько сложных минут. Голкиперу не раз пришлось подчищать огрехи за защитниками. Когда удалось выбежать в контратаку, перспективный удар Кащука заблокировали. На последних минутах команды были ближе к тому, чтобы устроить драку, чем изменить цифры на табло. Потому арбитр решил не затягивать с добавленным временем и оперативно дал финальный свисток.

Шахтер даже таким экспериментальным составом сумел одержать победу, ставшую первой для команды под руководством Игора Йовичевича. В предыдущих четырех встречах подопечные хорватского специалиста дважды сыграли вничью (с Утрехтом и Ситтардом) и дважды уступили (Роме и Аяксу).