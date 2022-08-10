На данный момент известны 26 участников группового этапа. Это Манчестер Сити, Ливерпуль, Челси, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Севилья, Милан, Интер, Ювентус, Наполи, Бавария, Боруссия Д, Байер, РБ Лейпциг, Айнтрахт, ПСЖ, Марсель, Порту, Спортинг, Аякс, Брюгге, Зальцбург, Селтик и Шахтер. К ним присоединятся 6 победителей плей-офф квалификации.

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Накануне окончательно определились все команды, которые сразятся за выход в групповой турнир. Отметим, что второй год подряд в квалификации вылетел Монако, а также Ференцварош. Венгры, которых сейчас возглавляет бывший наставник сборной оккупантов, вообще с позором проиграли Карабаху на глазах у собственных болельщиков.

Плей-офф квалификация Лиги чемпионов, все пары:

Карабах (Азербайджан) – Виктория Пльзень (Чехия)

Будё-Глимт (Норвегия) – Динамо Загреб (Хорватия)

Маккаби Хайфа (Израиль) – Црвена Звезда (Сербия)

Копенгаген (Дания) – Трабзонспор (Турция)

Динамо (Украина) – Бенфика (Португалия)

Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды)

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Планируется, что матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся 16 и 17 августа, а ответные – 23 и 24. В частности, Динамо будет принимать Бенфику в Лодзи 17 числа, а поединок в Лиссабоне состоится 23-го.

К слову, команды ведут борьбу не только за попадание в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы, но и за солидные призовые. Победители дуэлей плей-офф квалификации гарантируют себе по 15,6 миллионов евро, а вылетящие команды получат по 5 млн. евро.

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