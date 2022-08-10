Стало известно, когда Динамо и Бенфика определят обладателя путевки в групповой турнир Лиги чемпионов 2022/23.

УЕФА утвердил даты, время и места проведения поединков плей-офф квалификации ЛЧ. Матч Динамо Киев – Бенфика состоится в среду, 17 августа. "Бело-синие" снова примут своих соперников в польской Лодзи, где играли и предыдущие домашние еврокубковые поединки. Стартовый свисток прозвучит в 22:00, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Ответный матч состоится во вторник, 23 августа, на Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Начало встречи – в 22:00 по Киеву. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой турнир ЛЧ и заработает около 15 миллионов евро. Проигравшая команда продолжит евросезон 2022/23 в групповом турнире Лиги Европы и получит 5 млн евро.

Напомним, Динамо в квалификации Лиги чемпионов прошло уже двух соперников – Фенербахче и Штурм. В обоих случаях подопечным Луческу понадобились экстра-таймы. Бенфика уверенно одолела датский Митьюлланд (4:1, 3:1).

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