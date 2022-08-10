По мнению итальянских журналистов, одному из лидеров сборной Украины есть еще над чем работать. В частности, над игрой правой ногой.

Сезон 2022/23 станет для украинца уже четвёртым в Италии. Через год контракт Малиновского с Аталантой истекает, а клуб пока не продлевает сотрудничество с хавбеком. В активе Руслана 128 матчей за бергамасков, 29 голов и 26 ассистов.

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Портал Calcio Atalanta проанализировал состав команды Джан Пьеро Гасперини, которая впервые за несколько лет не сыграет в еврокубках. Несколько слов о себе получил и Малиновский.

"Аталанте не хватает опытных игроков, которые могли бы сыграть нестандартно. Таких, какими были Иличич или Папу Гомес. Есть несколько более-менее хороших футболистов, но они не могут обеспечить то, что нужно. У Малиновского божественная левая нога, но он слишком предсказуем, потому что пользуется только ею", – написал журналист Джованни Синьорелли из Calcio Atalanta.

Первый официальный матч сезона бергамаски сыграют 13 августа против Сампдории. Малиновский вместе с командой готовится к поединку – в одном из спаррингов 29-летний украинец получил повреждение, но уже восстановился и вернулся на поле.

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