Встреча между Реалом и Айнтрахтом в Хельсинки была лишь второй в истории противостояния этих команд. Первая состоялась 62 года назад – и в ней тоже сражались за евротрофей. Тогда "сливочные" и "орлы" расписали наиболее результативный финал КЕЧ в истории. Испанцы победили со счётом 7:3. Теперь немцы получили шанс взять реванш, завоевав Суперкубок УЕФА.

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Стартовые составы не удивили. Карло Анчелотти выпустил то же лайн-ап, что и на финал Лиги чемпионов, оставив Лунина в запасе. Оливер Гласнер также не стал ничего выдумывать – единственным отходом от стандарта стало отсутствие Костича, проданного Ювентусу. Вместо него на левом фланге атаки вышел Ленц.

Никто не ставил на Айнтрахт, однако в первой трети первого тайма интереснее выглядели именно франкфуртцы. "Орлы" отказались от высокого прессинга, позволяя защитникам Реала спокойно разыгрывать даже в опорной зоне, однако при этом "сливочным" перекрывали линии передач через центр. Мадридцев пытались направить на фланг, где уже включалось интенсивное давление. Отбирая мяч, триумфаторы ЛЕ пытались быстро раскатать контратаку благодаря умелым открываниям.

Дважды это могло завершиться взятием ворот Реала. Так, на 12-й минуте Линдстрём открылся на грани офсайда под проникающую передачу от Борре, выстрелив с правого края штрафной. Куртуа парировал, но лайнсмен заметил небольшой офсайд у Йеспера. Ещё через две минуты прессинг Айнтрахта на фланге завершился отбором и быстрым контрвыпадом – в его завершении Камада вышел один на один с Куртуа, однако не смог его пробить!

"Бланкос" ответили мгновенно. На 17-й минуте Вальверде прорвался по правому флангу, а его партнеры организовали выпад 4-в-3. Далее прошла серия поперечных пасов, в завершении которой Винисиус получил мяч и оказался перед голкипером. Бразилец бахнул в противоход Траппу, но в последний момент Тута накрыл удар в подкате!

Этот эпизод выбил Айнтрахт с колеи. Реал довольно быстро перехватил контроль над матчем и территорией, загнав франкфуртцев на их треть поля и начав раскатывать разнообразные комбинации. Особенно эффективно работали короткие обыгрыши с Вальверде на правом фланге – ну а об качественном взаимодействии Бензема и Винисиуса слева даже говорить не стоит. Правда, в середине первого тайма мадридцы лишь обозначали своё преимущество, мало что создавая в завершающей фазе.

Моменты Реал отложил на последние 10 минут. Так, на 36-й забивать должен был Винисиус, который обыгрался с Бензема, влетел на левый край штрафной и пробил в дальний нижний угол. Трапп кончиками пальцев перевел мяч на корнер. Впрочем, подача с него стала роковой для Айнтрахта: Бензема в борьбе с Н'Дика сбросил мяч на правую штангу, Каземиро головой спокойно переправил мяч под удар Алабе, а Дэвид легко расстрелял ворота – 1:0! Реал вышел вперёд.

До перерыва Мадрид мог и удвоить свое превосходство. Так, на 41-й минуте плотный выстрел из-за пределов штрафной нанёс Кроос (Трапп поймал сферу), а на 42-й Бензема получил пас от Крооса в штрафную и с носка пробил в левый нижний – мяч прошел рядом с каркасом! В конце концов, отдыхать команды отправились при счёте 1:0.

Начало второго тайма обошлось без изменений как в кадровом плане, так и в игровом. Подопечные Карло Анчелотти продолжали доминировать, ничего не позволяя Айнтрахту и упустив два фантастических момента в первые 15 минут. Особенно немцам повезло на 55-й минуте, когда прострел Менди с серией рикошетов дошёл к Винисиусу – бразилец пробил с нескольких метров (и тоже с рикошетом), однако Трапп парировал ногами. На 61-й же Каземиро нанес удар с дистанции, попав в перекладину.

Оливер Гласнер попытался провести перестановки на 58-й минуте, сняв Роде и Линдстрёма. Вместо них выпустили Гётце и Коло-Муани. Айнтрахт перешел на схему с двумя форвардами и едва не сравнял счёт на 64-й минуте – это Кнауфф прорвался на правый край штрафной, пробив внешней стороной стопы в ближний угол. Куртуа спокойно поймал мяч.

Наказание за расточительство было мгновенным. Всего через минуту Менди запустил пас на ход Винисиусу, а Жуниор оторвался от защитников и вошел на левый угол штрафной. После этого вингер покатил на 11 метров под удар Бензема – Карим же пробил в противоход Траппу. 2:0! Француз стал вторым бомбардиром в истории Реала.

Оливер Гласнер не сдался, пойдя ва-банк. Вместо центрбека Туты он выпустил атакующего хава Аларио. Кроме того, франкфуртцы включили высокий прессинг. Карло Анчелотти, в свою очередь, снял с пробега Модрича, выпустив скоростного Родриго. Немного погодя вместо Вальверде вышел Камавинга. Реал явно собирался играть по счету.

В последние 20 минут "бланкос" сели на свою треть, выжидая ошибки от "орлов". Айнтрахт выглядел гораздо активнее триумфатора ЛЧ, но ни одного опасного или даже перспективного эпизода у ворот Куртуа фанаты в Хельсинки так и не увидели. Зато они стали свидетелями дебюта Чуамени и Рюдигера в официальных матчах Реала. К сожалению, их выход не помог испанцам – они тоже ничего интересного не создали.

В конце концов финальный свисток зафиксировал победу подопечных Карло Анчелотти со счетом 2:0. Мадридцы выиграли свой 5-й Суперкубок УЕФА.

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