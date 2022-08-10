Многолетние лидеры Барселоны подтверждают свою верность не только словами, но и поступками.

На этой неделе клуб провел очень конструктивные переговоры с Пике и Бускетсом относительно уменьшения зарплаты, информирует AS.

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35-летний защитник вообще был готов выступать за "блаугранас" бесплатно, но руководство отказалось от такого жеста. Зарплату Пике снизят ровно на столько, чтобы осталось место для регистрации новичков. Бускетс на такие отчаянные шаги не шел, но также не прочь помочь клубу. Хавбек согласен продлить контракт до лета 2024-го, отложив значительную часть зарплаты, чтобы у Барсы было больше пространства на этот сезон.

Далеко не все игроки каталонцев идут на такие уступки. Уже несколько недель длится сага с Фрэнки де Йонгом, который не хочет покидать Камп Ноу и ждет полного возврата долгов по переподписанному контракту 2020 года.

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