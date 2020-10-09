Мехелен с Марьяном Шведом в составе в товарищеском матче обыграл Гент. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Мехелен – Гент – 2:0

Голы: Хайреманс, 38, Швед, 50

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Международную паузу клубы использовали, чтобы провести товарищескую встречу. Больше игрового времени получили резервисты обеих команд. В составе Мехелена своим шансом воспользовался Марьян Швед, выступающий за клуб на правах аренды из Селтика.

Украинец принял участие в обоих забитых мячах. Сначала Марьян покатил под удар Джофри Хайремансу, а в начале второго тайма забил сам. Это были первые результативные действия Шведа после его переезда в Бельгию. В данный момент футболист сыграл за Мехелен лишь 47 минут в двух официальных матчах.

Отметим, что после восьми сыгранных туров в Лиге Жупиле Гент и Мехелен в турнирной таблице находятся почти рядом – 12 и 14 места соответственно. У "буйволов" только на 2 очка больше.

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Відео гола Шведа:

Відео асиста Шведа: