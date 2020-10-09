"Первое и самое главное – выиграть в Украине. В кадровом плане все в порядке. Игроки хорошо подготовились. Все футболисты, которые в заявке, готовы играть. Тони Кроос полностью восстановился, Тимо Вернер и Серж Гнабри также смогут выйти на поле.

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Состав на игру определим после сегодняшней тренировки, которая станет для нас первой с таким набором футболистов за много месяцев. Конечно, будут изменения по сравнению с предыдущим матчем. Есть определенные мысли, но пока я не могу их анонсировать.

В последних матчах мы имели очень серьезных соперников. Следующий – Украина. Видели, что они крупно уступили Франции, но этот матч не вводит нас в заблуждение. Мы знаем, что завтра Украина продемонстрирует все мужество, чтобы выдать хороший матч. Более того, в том матче не было многих их основных игроков.

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Я иногда читаю критику сборной Германии в прессе, но в последние дни не имел такой возможности. Существует много различных мнений о нашем футболе и наших результатах. Все, что я делаю, я делаю с огромной уверенностью. Всегда хочется побеждать, но перед нами стоит задача беречь футболистов и сохранять хорошую форму. Результат не всегда в приоритете. Если команда долго не играла вместе в таком составе – я не жду чуда.

Я внимательно посмотрел матчи соперника против Испании и Швейцарии. Украина под руководством Андрея Шевченко хорошо развивается. Можно отметить высокий темп их футбола, хорошую технику. Команда грамотно меняет ритм во время матча для выполнения различных задач.

Все игроки в украинской сборной – это топ-класс. Некоторые играет в Европе. Ярмоленко, Коноплянка играл в Германии. Трудно кого-то выделить. Многие техничных футболистов. В последнее время я видел не так много команд, которые так классно продвигают мяч как Украина.

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Мы уже привыкли к правилам и ограничениям, связанным с коронавирусом. В каждой стране есть свои правила. Мы, безусловно, их придерживаемся. Проводятся необходимые тесты. Все вчерашние тесты – отрицательные. Я думаю, что нашим игрокам не грозит никакая опасность.

Мы очень счастливы, что фанаты вернутся на трибуны в этом поединке. Ждем их с нетерпением, но они должны соблюдать все правила. Везде нужно быть осторожным. Количество больных растет много где, в частности в Германии", – отметил Лёв на предматчевой пресс-конференции.

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