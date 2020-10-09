"Есть хорошая новость. Дождались результатов тестов – все отрицательные. Никто из игроков и тренеров не выпадает. После Франции у меня был серьезный разговор с игроками. Несмотря на ситуацию, которая сложилась, они должны отвечать за результат. Я думаю, что 7:1 – это очень много. Очень серьезный разговор был. Посмотрим на их реакцию.

Украина – Германия: предматчевая пресс-конференция Йоахима Лёва

Я думаю, что для всех очень важно сыграть следующий матч. Бывает всякое. Несколько рикошетов, неприятные пропущенные. Ничего хорошего, но хорошо, что это все произошло в одной игре с Францией. Пока мы были во Франции, напряжение сохранялось практически каждую секунду. Не знали, кто сможет играть. Сейчас уже спокойнее, ведь получили отрицательные тесты, можем спокойно планировать подготовку к Германии.

Большие сборные имеют преимущество перед нами. Франция, Германия, Испания имеют большой подбор исполнителей, а мы играем почти все матчи одним составом. На Францию ​​потеряли многих основных игроков, это сказалось на результате.

Украина – Германия: где смотреть матч Лиги наций

Если вы внимательно смотрели, с Испанией, Швейцарией и Францией мы не играли первым номером. Мы не в состоянии конкурировать с такими сборными, особенно если нет всех сильнейших. С такими грандами играть первым номером очень трудно.

Но отходить от собственных принципов мы не будем. Короткий-средний пас, осмысленный выход из обороны. Будем стараться выходить передачами, будем искать другие варианты. У нас есть заготовки. В сборную приехала молодежь, которая не провела с основной командой ни одной тренировки. Нужно время, чтобы найти связи. Я сознательно иду на риски. Я понимаю, что у нас сейчас нет основной команды. Но я готов идти на жертвы. Моя задача – подготовить команду на весну, когда будет отбор к чемпионату мира и финальная часть Евро. У меня есть время посмотреть кандидатов. Многим сейчас дается шанс.

"Нытье не поможет": Нойер – о матче с Украиной и сложном графике

Включить в заявку на Францию ​​Шовковского заставили обстоятельства. Иного варианта не было, я не мог довызвать еще одного вратаря. Выпускать Шовковского на поле мыслей не было. На это был очень маленький процент. Такая статистика меня не интересует.

Мы соскучились за болельщиками, мы играем для них. Решение открыть трибуны приняли взвешенно. Будем доверять врачам, ответственным людям. Футбол без болельщиков – это очень тяжело. Но главное, чтобы это решение было оправданным в рамках нынешней ситуации.

Если мы теряем 2-3 футболистов, конкурировать с большими сборными очень трудно. Мы в трудной ситуации. Очень важно иметь правильный настрой на завтрашний матч. Немецкая машина – команда очень высокого уровня. Они не боятся играть по всему фронту атаки, прессинговать. Наша задача – выигрывать физические дуэли и подбора. Тщательно готовимся к этому матчу", – сказал Шевченко.

Україна у нокауті 1:7: антирекорд на десятиліття, "дві хвилини залишились – потерпіть", або Чим ми схожі на Молдову