КОНМЕБОЛ, квалификация к ЧМ-2022, 1-й тур

Парагвай – Перу – 2:2

Голы: Ромеро, 67, 81 – Каррильо, 52, 85

Уругвай – Чили – 2:1

Голы: Суарес, 39 (пенальти), Гомес, 90+3 – Санчес, 54

Аргентина – Эквадор – 1:0

Гол: Месси, 13 (пенальти)

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Парагвай и Перу решили определить победителя дуэли в Асунсьоне во втором тайме. Уже в дебюте второй половины перуанец Андре Каррильо мощно пробил с лета в ближний нижний угол и открыл счет. Хозяева ответили дублем Анхеля Ромеро. Форвард Сан-Лоренсо сначала избежал офсайда и пробил Гальесе с нескольких метров, а затем оказался наедине после подачи углового и расстрелял голкипера. Но на 85-й минуте Каррильо тоже оформил дубль – Трауко навесил с левого фланга, и известный по выступлениям в Европе нападающий вколотил мяч головой в падении.

Не менее драматично развернулись события в Монтевидео. Перед перерывом Луис Суарес уверенно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой. Однако, уже на 54-й минуте чилийцы выровняли положение. Это Арангис пробросил мяч на ход Санчесу, а Алексис переиграл кипера в ближнем бою. Поединок шел к ничьей, но на третьей добавленной арбитром минуте "селесте" воспользовались своим полумоментом: Суарес не смог выиграть верховую дуэль после лонгболла, и мяч отскочил к Макси Гомесу, который мощно и точно пробил метров с 22-х!

Наконец аргентинцы дома переиграли крепкий Эквадор. Для победы подопечным Скалони хватило и одного забитого мяча. На 13-й минуте Лионель Месси забил с пенальти, назначенного за нарушение правил против Окампоса, единственный во встречи мяч. На большее команд до финального свистка не хватило.