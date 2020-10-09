Заря объявила заявку на групповой этап Лиги Европы 2020/21
Луганская Заря определилась с обоймой игроков, которые примут участие в розыгрыше ЛЕ.
Виктор Скрипник объявил список игроков на Лигу Европы – туда вошли 26 игроков Зари.
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Как сообщает официальный сайт клуба, весь список выглядит следующим образом:
Вратари: Никола Василь, Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура
Защитники: Максим Гречкин, Агрон Руфати, Виталий Вернидуб, Джеоль Абу Ханна, Максим Агапов, Денис Фаворов.
Полузащитники: Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабан, Егор Назарина, Сергей Демченко, Дмитрий Поддубный, Владлен Юрченко, Андреас Циганикс
Нападающие: Михайло Перович, Александр Гладкий, Артем Громов, Даниил Алефиренко, Сергей Гринь, Аллахьяр Сайядманеш
Напомним, Заря – единственная команда, которая представит Украину в группе Лиги Европы. Соперниками луганчан в группе G стали Брага, Лестер и АЕК.
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