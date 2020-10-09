Матч и онлайн-трансляция Украина U-21 – Румыния U-21 стартовал в 18:30. Игра, которую транслировал телеканал "Футбол 1", проходила на стадионе Оболонь-Арена в Киеве. Подопечные Руслана Ротаня набрали лишь 7 очков в 6-ти сыгранных поединках и потеряли шансы на первое место, которое гарантирует прямой выход из группы. Да и для второй позиции необходимо настоящее чудо – отставание от румын составляло 9 пунктов при наличии игры в запасе. Таким образом, "сине-желтых" устраивала исключительно победа. В конце концов, даже второе место еще не гарантирует выхода из группы, ведь шансы квалифицироваться на Евро получат лишь 5 лучших команд, которые финишируют на второй позиции.

Наставник нашей молодежки столкнулся с серьезными кадровыми трудностями. Трое игроков сдали положительный тест на коронавирус и были изолированы от команды, а еще несколько исполнителей (в частности, Забарный, Чеберко и Конопля) находятся в лагере национальной сборной. Не забываем и об отсутствии игроков Шахтера, в составе которого заболели сразу 9 футболистов, а другие отправились на самоизоляцию. Таким образом, у Ротаня были трудности при выбора состава – в частности, позицию правого защитника закрывал номинально левый бек Дубинчак. Что касается Румынии, то внимание привлекала фигура Тудора Белуце – новичка киевского Динамо. Хавбек начал игру в запасе.

Уже на 6-й минуте Деннис Ман, которого очень хотел видеть Луческу в Киеве, отправил мяч в ворота Ризныка, однако гол был отменен из-за явного офсайда. Четко сработала динамовская четверка защитников – Сирота, Попов, Вантух и Дубинчак (последние двое выступают в аренде, но принадлежат именно киевскому клубу). Угловые у ворот обеих команд завершились одинаково – голкиперы уверенно забирали мяч в руки. Не было моментов в первые минуты игры – и команда Ротаня, и подопечные знаменитого Адриана Муту не спешили рисковать.

Сикан и Назаренко могли наказать гостей за ошибку голкипера, но не получилось. И тут же Украина понесла потерю – Вантух из-за повреждения не сумел продолжить поединок. Вместо него на 15-й минуте вышел Орест Лебеденко. Деннис Ман, который был самым активным у гостей, получил пас в штрафной и пробил. Защитник "сине-желтых" заблокировал – повезло. Буквально через минуту все тот же Ман опасно прострелил – опять обошлось. Гости еще и просили пенальти, намекая на игру рукой Дубинчака. Арбитр не свистнул.

Лебеденко классно разогнал атаку и отдал вразрез на Лунева. Тот не сумел укротить мяч – а жаль, был в убийственной позиции для удара. Артем Бондаренко "сел на желтую", грубо скосив Олару в центре поля. Опять включился наш левый фланг – после прострела Назаренко Украина заработала угловой, который неудачно исполнил Булеца. На 32-й минуте возник реальный момент. Лунев прострелил на Назаренко, тот пробил в касание – неточно. Таким же "успехом" увенчался удар Бондаренко с линии штрафной.

Мецан на скорости ворвался в штрафную и пробил с острого угла – от кого-то из наших защитников мяч ушел на угловой. Неудачная подача завершилась быстрым вбрасыванием Ризныка, Назаренко обыграл Опруца и был сбит. Справедливая желтая – румыны заметно испугались, опасаясь удаления. В конце концов, свисток арбитра о перерыве зафиксировал справедливые нули на Оболонь-Арене.

Второй тайм начался с момента у наших ворот. Ризнык забрал мяч после удара головой, правильно выбрав позицию. Румыны снова просили пенальти, однако арбитр из Казахстана во второй раз проигнорировал все апелляции. Перехватили инициативу подопечные Муту, переведя игру на половину поля Украины. Серия замен от обоих тренеров ничего принципиально не изменила – гости после перерыва действовали острее. Олару нанес удар из пределов штрафной, однако просто туда, где и стоял Ризнык. Отличный выбор позиции от голкипера Ворсклы!

На 70-й минуте украинцы могли забивать. Сначала Цитаишвили, вышедший на замену, просил пенальти, но тут же поднялся, выцарапал мяч и отдал на Шевцова. Влад спас Румынию. И тут же Булеца и Попов могли организовать гол образца победного чемпионата мира U-19. Сергей навесил, а Денис пробил головой – вратарь исполнил роскошный сейв! Своего счастья попробовал и Лебеденко, удар которого был неточным.

Олару пробил с лета – мимо. А уже следующая атака завершилась назначением спорного пенальти. Шустрый Цитаишвили ворвался в штрафную и упал после контакта с соперником. 11-метровый реализовал Сергей Булеца, уверенно пробив под перекладину.

Практически тут же ошибка Ризныка могла все перечеркнуть. Голкипер неудачно сыграл на выходе, а мяч после удара Пашкану по нашим ворота попал в штангу! Могло быть и добивание, но здесь уже Попов разрядил ситуацию. Это был последний небезпчений момент в поединке.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу команды Руслана Ротаня. Украина набрала 10 очков и сократила отставание от Румынии до 6-ти пунктов, имея игру в запасе. У "сине-желтых" еще остаются теоретические шансы на Евро – нужно побеждать самым во всех матчах и надеяться на поражения румын, ведь они превосходят нас в личных встречах (3:0, 0:1).

Следующий матч Украина сыграет на выезде против Северной Ирландии – эта игра пройдет 13 октября.