Форвард "горняков" Даниил Сикан прокомментировал победу над Черноморцем (3:0) в 27-м туре УПЛ и высказался о работе с Марино Пушичем.

– Даниил, в апреле болельщики Шахтера признали тебя лучшим футболистом команды. Ты намерен включиться в погоню за Судаковым, у которого уже много таких призов?

– Думаю, что в этом сезоне я его не догоню, да это и не моя цель.

Шахтер назвал лучшего игрока команды в апреле – форвард сборной Украины опередил ценных звезд

– В каком настроении подходили к этой игре?

– В прекрасном. Мы продемонстрировали хороший футбол, много забиваем, побеждаем в каждой игре.

– Такие серии, как у Шахтера сейчас бывают редко.

– Все ребята стараются и работают на один результат.

– Что привнес в команду ваш новый главный тренер Марино Пушич?

– После того, как нас тренировал Патрик ван Леувен, Пушич многое изменил в игре команды. Мотивации и уверенности у нас стало больше, да и тактически команда играет грамотно. На футбольном поле это все видят. Наш главный тренер проводит и индивидуальные беседы с футболистами, и вместе со всей командой общается.

– Ты забил 10-й мяч в текущем сезоне и преследуешь Ваната из Динамо в споре лучших снайперов УПЛ.

– Честно, стать лучшим бомбардиром в УПЛ – не самое главное для меня. Самое важное – чтобы Шахтер всегда побеждал.

– Ничья в следующую субботу, будет ли хорошим результатом для Шахтера, в противостоянии с киевским Динамо?

– Мы всегда играем только на победу, – сказал Сикан в комментарии Sportarena.

Напомним, после 27-ми туров Шахтер опережает Динамо на 4 очка.

Шахтер второй раз подряд разгромил Черноморец – "горняки" сохранили 4-очковый отрыв от Динамо перед Классическим