Дмитрий находился в лагере молодежной сборной, за которую сыграл матч отбора против сверстников из Румынии (1:0). После этой игры Ризнык просто перебазируется в расположение главной команды, сообщает официальный сайт УАФ.

Украина – Германия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

К слову, для 21-летнего голкипера это будет первое появление в первой сборной. Игрок полтавской Ворсклы, очевидно, попадет в заявку на матч Лиги наций против Германии.

Напомним, что из-за коронавируса команда Андрея Шевченко потеряла Пятова, Лунина и Панькива. Главный тренер даже был вынужден заявить на товарищескую игру против Франции Александра Шовковского.

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