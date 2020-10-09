Андрей Лунин может дебютировать за мадридский Реал в Ла Лиге значительно раньше, чем предполагалось.

Очередной тест нашего кипера на COVID-19 оказался отрицательным, информирует радио COPE. Лунин на самом деле не подцепил коронавирус, хотя как раз из-за возможности инфицирования покинул расположение сборной Украины после товарищеского матча с французами.

Третий анализ 21-летнего чемпиона мира также не подтвердил наличие проклятого вируса в организме, поэтому сегодня, 9 октября, Андрей тренировался с мадридским грандом под руководством Зинедина Зидана.

Лунин попал в заявку Реала на групповой этап Лиги чемпионов 2020/21

Французский специалист воспринял эту новость с облегчением, отмечает источник, ведь чуть раньше "бланкос" потеряли Куртуа. Первый номер Реала досрочно вернулся из расположения сборной Бельгии из-за дискомфорта в тазобедренном суставе. По предварительной информации, он должен был пропустить не более двух недель, однако восстановление рискует затянуться.

Таким образом, Лунин может дебютировать за основной состав Мадрида в Ла Лиге 18 октября, когда "бланкос" будут принимать новичка первенства – Кадис. 21 октября Реал стартует в ЛЧ домашним матчем против Шахтера, и здесь пока также нет ясности, кто займет место в воротах хозяев.

Напомним, в испанской прессе появилась информация, что Зидан пообещал украинцу больше игрового времени, чем его предшественникам. В сезоне 2020/21 Лунин не провёл в составе "бланкос" ни минуты, но тренерский штаб полностью доволен его работой на тренировках.

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